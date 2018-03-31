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U19’da şampiyonluk maçı

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde şampiyon bu gün oynanacak olan Yozgatspor, Yemenoğlu Bozokspor müsabakasından sonra belli olacak.

U19’da şampiyonluk maçı

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde şampiyon bu gün oynanacak olan Yozgatspor, Yemenoğlu Bozokspor müsabakasından sonra belli olacak.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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U19’da şampiyonluk maçı

Yemenoğlu Bozokspor ile lider Yozgatspor bu gün şampiyonluk müsabakasına çıkacak. Maçı kazanan tarafın şampiyonluk turu atacağı müsabaka Bozok stadı dış sahasında saat 12.00’da oynanacak.  Lider Yozgatspor Antrenörü Nihat Tinel, bugün oynayacakları Yemenoğlu Bozokspor müsabakasından mutlak galibiyet ile ayrılmak istediklerini söyledi. Rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu dile getiren Tinel, ‘’Ligin ilk yarısında berabere kaldığımız Yemenoğlu Bozkspor’u yenerek şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için çok iyi çalıştık ve güçlü rakibimizi yenebileceğimize takım olarak inandık’’ dedi. 
Yemenoğlu Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram ise ligde aynı puana sahip oldukları Yozgatspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti. Ligin son haftasında şampiyonluk maçı oynayacaklarını dile getiren Bayram, ‘’U19 liginin en güçlü iki takımı bugün karşı karşıya gelecek. Ligin son haftasında şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Kazanan takımın şampiyon olacağı bu müsabakayı biz kazanmak istiyoruz. Yozgatspor karşısında alınacak olan bir beraberlik iki takıma da yaramıyor. Beraberlik durumunda federasyonun alacağı karar doğrultusunda yeni bir müsabaka oynanabilir’’ diye konuştu. 
 

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