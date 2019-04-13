U19’da derbi heyecanı

Bozok Üniversitesi sahasında saat 12.00’da başlayacak olan müsabakada galip gelen takım ligde şampiyonluk turu atıp Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanacak. Müsabakadan beraberlik çıkması durumunda ise lig sonuna kadar puan eşitliği bozulmaması durumunda ise iki takım tekrar bir müsabaka oynayıp şampiyon takım belirlenecek.
13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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