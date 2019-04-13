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U19’da derbi heyecanı

YOZGAT U19 Futbol Ligi’nde derbi heyecanı. Grupta aynı puana sahip iki takım Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor bugün şampiyonluk için karşı karşıya gelecekler.

U19’da derbi heyecanı

YOZGAT U19 Futbol Ligi’nde derbi heyecanı. Grupta aynı puana sahip iki takım Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor bugün şampiyonluk için karşı karşıya gelecekler.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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U19’da derbi heyecanı

Bozok Üniversitesi sahasında saat 12.00’da başlayacak olan müsabakada galip gelen takım ligde şampiyonluk turu atıp Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanacak. Müsabakadan beraberlik çıkması durumunda ise lig sonuna kadar puan eşitliği bozulmaması durumunda ise iki takım tekrar bir müsabaka oynayıp şampiyon takım belirlenecek. 

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