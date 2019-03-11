U19 Ligi’nde heyecan dorukta

Geçtiğimiz sezonlarda lig şampiyonluğunu rakiplerine kaptırmayan Yozgatspor U19 takımı ile Yemenoğlu Bozokspor arasındaki şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Lig’in ikinci haftasında oynadıkları karşılaşmada birbirlerine üstünlük sağlayamayan her iki takımın kaderini ikinci yarının ikinci haftasında yapacakları maç belirleyecek. Takımlar ikinci maçta da birbirlerine üstünlük sağlayamamaları halinde lig bitiminde baraj maçı oynanacak. Lig’de Yozgatspor ve Yemenoğlu Bozokspor ile birlikte Sarıkaya Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor takımları mücadele veriyor. İlk iki hafta maçlarına çıkmayan Sorgun Gençlikspor ligden ihraç edildi. Ligin 4’üncü haftasında Yemenoğlu Yozgatspor, deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’u 3-0 yenerek, zirvedeki yerini korudu.