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U19 Ligi’nde heyecan dorukta

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi adeta nefes kesiyor.

U19 Ligi’nde heyecan dorukta

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi adeta nefes kesiyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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U19 Ligi’nde heyecan dorukta

Geçtiğimiz sezonlarda lig şampiyonluğunu rakiplerine kaptırmayan Yozgatspor U19 takımı ile Yemenoğlu Bozokspor arasındaki şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Lig’in ikinci haftasında oynadıkları karşılaşmada birbirlerine üstünlük sağlayamayan her iki takımın kaderini ikinci yarının ikinci haftasında yapacakları maç belirleyecek. Takımlar ikinci maçta da birbirlerine üstünlük sağlayamamaları halinde lig bitiminde baraj maçı oynanacak. Lig’de Yozgatspor ve Yemenoğlu Bozokspor ile birlikte Sarıkaya Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor takımları mücadele veriyor. İlk iki hafta maçlarına çıkmayan Sorgun Gençlikspor ligden ihraç edildi. Ligin 4’üncü haftasında Yemenoğlu Yozgatspor, deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’u 3-0 yenerek, zirvedeki yerini korudu. 

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