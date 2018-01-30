U19 Futbol Liginde Favoriler kazandı

Altı takımın katılımı ile gerçekleşen U19 Futbol Ligi’nin ilk haftasında Yozgat Çamlıkspor-Sorgun Gençlikspor, Boğazlıyan Şekerspor-Yemenoğlu Bozokspor, Yozgatspor-Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşı karşıya geldi. Ligin açılış müsabakasında Yemenoğlu Bozokspor, deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor’u 3-1 yendi. Yozgatspor ise, konuk ettiği Boğazlıyan Sağlıkspor’u 10-0 yenerek ilk haftada liderlik koltuğuna kuruldu. Yozgat Çamlıkspor ile Sorgun Gençlikspor arasındaki karşılaşma oynanmadı. Yozgat Çamlıkspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle Sorgun Gençlikspor maçı hükmen 3-0 kazandı.