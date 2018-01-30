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U19 Futbol Liginde Favoriler kazandı

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Ligi müsabakaları hafta sonu oynanan müsabakalar ile başladı, favori takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı.

U19 Futbol Liginde Favoriler kazandı

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Ligi müsabakaları hafta sonu oynanan müsabakalar ile başladı, favori takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı.

30 Ocak 2018 Salı 07:00
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U19 Futbol Liginde Favoriler kazandı

Altı takımın katılımı ile gerçekleşen U19 Futbol Ligi’nin ilk haftasında Yozgat Çamlıkspor-Sorgun Gençlikspor, Boğazlıyan Şekerspor-Yemenoğlu Bozokspor, Yozgatspor-Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşı karşıya geldi. Ligin açılış müsabakasında Yemenoğlu Bozokspor, deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor’u 3-1 yendi. Yozgatspor ise, konuk ettiği Boğazlıyan Sağlıkspor’u 10-0 yenerek ilk haftada liderlik koltuğuna kuruldu. Yozgat Çamlıkspor ile Sorgun Gençlikspor arasındaki karşılaşma oynanmadı. Yozgat Çamlıkspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle Sorgun Gençlikspor maçı hükmen 3-0 kazandı. 

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