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U16’DA HEYECAN DORUKTA

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor bu gün saat 14.00’da Bozok Stadı dış sahasında şampiyonluk için yarışacaklar.

U16’DA HEYECAN DORUKTA

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor bu gün saat 14.00’da Bozok Stadı dış sahasında şampiyonluk için yarışacaklar.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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U16’DA HEYECAN DORUKTA

U16 Futbol liginin ilk yarısında Yemenoğlu Bozokspor Yozgatspor’u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış ve liderliğe yükselmişti. Bu gün ise Yemenoğlu Bozokspor güçlü rakibi Yozgatspor’u yenmesi durumunda şampiyonluk turunu atacak. Yozgatspor’un yenmesi durumunda ise iki takımda puanlarını eşitleyip zirvenin ortağı olacaklar. Yozgatspor Antrenörü Nihat Tinel, Yemenoğlu Bozokspor ile bu gün çok zor bir müsabakaya çıkacakları söyledi. Güçlü rakiplerine rövanşı vermeye niyetlerinin olmadığını dile getiren genç Antrenör, ‘’Yemenoğlu Bozokspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyacağız ve güçlü rakibimizi yenerek ligin ilk yarısının rövanşını alacağız. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve Yemenoğlu Bozokspor’u yenebilecek güce sahibiz. Bu gün güçlü rakibimizi yenerek zirvenin ortağı olacağız’’ dedi. 
Yemenoğlu Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram ise U16 Futbol Lig’inde Yozgatspor’u yenerek şampiyonluk turu atmak istediklerini söyledi. Ligde güçlü rakipleri ile aralarında 3 puan fark olduğunu hatırlatan Bayram, ‘’Yozgatspor 3 puan gerimizde ikinci sırada bulunuyor. Bu gün güçlü rakibimizi yenerek bu puan farkını 6’ya çıkarıp şampiyonluk turu atmak istiyoruz. İki takım içinde çok zor geçecek olan bu müsabakada umarım galip gelen takım biz oluruz’’ diye konuştu. 
 

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