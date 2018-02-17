U16’da erken final

Alt yapı liglerinin bir çoğunda tatlı bir rekabet içerisine giren Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor U16 liginde erken bugün karşı karşıya gelecek.

Galip gelen takımın şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacağı müsabakaya iki takımda çok iyi hazırlandı.