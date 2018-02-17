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U16’da erken final

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Lig’inde Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor bu gün saat 12.00’da Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek.

U16’da erken final

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Lig’inde Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor bu gün saat 12.00’da Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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U16’da erken final

Alt yapı liglerinin bir çoğunda tatlı bir rekabet içerisine giren Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor U16 liginde erken bugün karşı karşıya gelecek.
Galip gelen takımın şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacağı müsabakaya iki takımda çok iyi hazırlandı.

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