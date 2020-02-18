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U16 Ligi’nde Bozok rüzgarı

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Ligi hafta sonu oynanan müsabaka ile start aldı. 4 takımın mücadele ettiği U16 liginde Yozgat Belediyesi Bozokspor konuk ettiği Sorgun Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Sarıkaya Belediyespor ile Sorgun Gençlikspor arasında oynanması gereken müsabaka ise Sarıkaya Belediyespor’un sahaya çıkmamasından dolayı oynanmazken Sorgun Gençlikspor bu müsabakayı hükmen 3-0 kazandı. Ligin ilk haftasındı 3-0’lık skor ile 3 puanla kapatan Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Sorgun Gençlikspor zirvenin ortağı oldular.

18 Şubat 2020 Salı 03:06
U16 Ligi’nde Bozok rüzgarı
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U16 Ligi’nde Bozok Rüzgarı
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