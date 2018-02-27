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U16 Ligi'nde ilk yarı perdesi kapandı

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Lig’inde ilk yarı perdesi hafta sonu oynanan Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor müsabakası ile kapandı.

U16 Ligi'nde ilk yarı perdesi kapandı

YOZGAT Amatör Küme U16 Futbol Lig’inde ilk yarı perdesi hafta sonu oynanan Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor müsabakası ile kapandı.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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U16 Ligi'nde ilk yarı perdesi kapandı

Dört takımın mücadelesi ile gerçekleştirilen ilk hafta müsabakalarının ardından bir takımın ligden çekilmesi ile devam eden U16 Futbol Liginde ilk yarı hafta sonu oynanan müsabaka ile tamamlandı. Yemenoğlu Bozokspor, konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u yenerek ligin ilk yarısını zirvede tamamlarken, ikinci yarının ara vermeden bu hafta sonu başlayacağı bildirildi. 
 

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