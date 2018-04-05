U16 için teknik toplantı yapıldı

Toplantıya, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç ve Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Bağçeci ile Karabük 5000 Evlerspor, Kırıkkale Yahşihanspor, Kırşehir Mucurspor, Kayseri Şekerspor takımlarının temsilcileri katıldı. Çorum Alaca Belediyespor’un çekildiği turnuva için fikstür çekiminin yapıldığı toplantıda tüm takımlara başarılar dileyen Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş, ‘’Bu gün başlayacak olan U16 Türkiye şampiyonası birinci kademe müsabakaları Bozok stadı çim sahasında oynanacak’’ dedi.

Bu gün saat 13.30’da Kırşehir Mucurspor, Kayseri Şekerspor arasında oynanacak olan müsabaka sile başlayacak olan U16 Türkiye şampiyonası birinci kademe müsabakaları Cumartesi günü tamamlanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan ligde şampiyon olan takım bir üst tura yükselecek.