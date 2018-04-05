Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113976
ALTIN
171.385
DOLAR
3.9961
STERLİN
5.6309
EURO
4.9129

U16 için teknik toplantı yapıldı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde 4 takımın katılımı ile bugün başlayacak olan U16 Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları için Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda (ASKF) teknik toplantı yapıldı. 

U16 için teknik toplantı yapıldı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde 4 takımın katılımı ile bugün başlayacak olan U16 Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları için Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda (ASKF) teknik toplantı yapıldı. 

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
5 Okunma
U16 için teknik toplantı yapıldı

Toplantıya, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç ve Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Bağçeci ile Karabük 5000 Evlerspor, Kırıkkale Yahşihanspor, Kırşehir Mucurspor, Kayseri Şekerspor takımlarının temsilcileri katıldı. Çorum Alaca Belediyespor’un çekildiği turnuva için fikstür çekiminin yapıldığı toplantıda tüm takımlara başarılar dileyen Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş, ‘’Bu gün başlayacak olan U16 Türkiye şampiyonası birinci kademe müsabakaları Bozok stadı çim sahasında oynanacak’’ dedi.

Bu gün saat 13.30’da Kırşehir Mucurspor, Kayseri Şekerspor arasında oynanacak olan müsabaka sile başlayacak olan U16 Türkiye şampiyonası birinci kademe müsabakaları Cumartesi günü tamamlanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan ligde şampiyon olan takım bir üst tura yükselecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mültecilerde Lig hazırlığı
Mültecilerde Lig hazırlığı
Yozgatspor son maça hazırlanıyor
Yozgatspor son maça hazırlanıyor
Bozokspor’un rakibi Konya
Bozokspor’un rakibi Konya
Bozokspor İzmir’e gidecek
Bozokspor İzmir’e gidecek
Osmaniye hazırlığı
Osmaniye hazırlığı
Yetenek avcılarına eğitim
Yetenek avcılarına eğitim

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim