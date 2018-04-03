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U16 grup elemeleri başlıyor

YOZGAT’ın ev sahipliğinde 5 takımın katılımı ile U16 Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları Perşembe günü oynanacak olan maçlar ile start alacak.  

U16 grup elemeleri başlıyor

YOZGAT’ın ev sahipliğinde 5 takımın katılımı ile U16 Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları Perşembe günü oynanacak olan maçlar ile start alacak.  

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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U16 grup elemeleri başlıyor

Karabük Beşbin Evlerspor, Kırıkkale Yahşihanspor, Kırşehir Mucurspor, Kayseri Şekerspor, Çorum Alaca Belediyespor takımlarının mücadele edeceği U16 Futbol Ligi Birinci kademe müsabakaları için yarın Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda teknik toplantı yapılacak. 5 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan müsabakaların iki grup halinde yapılacağı, grup birincileri arasında yapılacak olan final müsabakasının ardından şampiyonun belli olacağı bildirildi. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, her sene olduğu gibi yıldı yaptıkları müracaatlar neticesinde Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarının bir ayağının da Yozgat’ta yapılacağını söyledi. 5-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakalara 5 kulüp takımının iştirak edeceğini dile getiren Bektaş, ‘’Yarın teknik toplantısı yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarında gelen takımlara iyi bir ev sahipliği yapmak istiyoruz. İyi olan takımın kazanmasını ümit ettiğimiz müsabakalara katılan bütün takımlara şimdiden başarılar diliyorum’’ dedi. 

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