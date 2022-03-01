U16 12 Mart’ta başlıyor

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, 2021-2022 U16 Futbol Ligi ilk yarı fikstürünü çektiklerini söyledi. 6 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan ligin 12 Mart tarihinde başlayacağını vurgulayan Demir, çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan ligde şampiyon olacak takımın Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanacağını sözlerine ekledi. U16 Futbol Ligi’nde Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor, Akdağmadenispor, Saraykentspor, Yozgat Belediye Bozokspor, Sorgun Belediyespor, Sarıkaya Belediyespor takımları mücadele edecek. Müsabakaların ilk gününde ise Sarıkaya Belediyespor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor, Sorgun Belediyespor ile Akdağmadenispor ve Saraykentspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelecek.