U15 müsabakaları ertelendi

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, bugün oynanması gereken U15 Futbol Ligi müsabakalarının saha sıkıntısı nedeniyle ertelendiğini söyledi. Karakoç, İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i müsabakaları, U16 Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Müsabakaları ve Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor arasında oynanacak olan şampiyonluk müsabakaları nedeniyle U15 Futbol ligini ertelemek durumunda kaldıklarını ifade etti.