Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

U15 müsabakaları ertelendi

YOZGAT Amatör Küme U15 futbol liginde bugün oynanması gereken iki müsabaka da ertelendi.

U15 müsabakaları ertelendi

YOZGAT Amatör Küme U15 futbol liginde bugün oynanması gereken iki müsabaka da ertelendi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
3 Okunma
U15 müsabakaları ertelendi

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, bugün oynanması gereken U15 Futbol Ligi müsabakalarının saha sıkıntısı nedeniyle ertelendiğini söyledi. Karakoç, İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i müsabakaları, U16 Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Müsabakaları ve Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor arasında oynanacak olan şampiyonluk müsabakaları nedeniyle U15 Futbol ligini ertelemek durumunda kaldıklarını ifade etti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Uzunlu’ya Spor Evi
Uzunlu’ya Spor Evi
Bozokspor İzmir karşısında
Bozokspor İzmir karşısında
İşitme Engelliler Osmaniye’de
İşitme Engelliler Osmaniye’de
Amatör heyecan sürüyor
Amatör heyecan sürüyor
Hentbolda heyecan dorukta
Hentbolda heyecan dorukta
5’inci grupta şampiyonluk haftası
5’inci grupta şampiyonluk haftası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim