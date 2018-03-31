U15 ligi başlıyor

Yarın başlayıp ilk yarısı 14 Şubat tarihinde tamamlanacak olan U15 ligindi Sorgun Belediyespor, Yemenoğlu Bozokspor, Yozgatspor ve Sorgun Gençlikspor takımları mücadele edecek. Yarın başlayacak olan U15 Futbol Lig’inde Sorgun ilçe stadında saat 12.00’da Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor karşı karşıya gelecek. Öte yandan Yemenoğlu Bozokspor ile Sorgun Gençlikspor takımı arasında oynanacak olan müsabaka ise Sorgun Gençlikspor takımında yer alan sporcuların okul sporları kapsamında futsal turnuvasına çıkacağından dolayı ileriki bir tarihe ertelendi.