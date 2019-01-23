U15 Ligi başladı

Yozgatspor, Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor ve Sorgun Belediyespor takımlarının katılımı ile gerçekleştirilen U15 Futbol Ligi’nde ilk hafta müsabakaları dün Bozok Stadı dış sahasında oynandı. Yozgatspor’un Sorgun Belediyespodr takımının sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen kazanarak ilk haftada lider olduğu Ligde Sorgun Gençlikspor geçen yılın şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor’u 2-0 mağlup etti.