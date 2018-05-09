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U15 Grup Müsabakaları Yozgat’ta

TÜRKİYE Şampiyonası U15 Birinci Kademe müsabakaları 17-20 Mayıs tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecek.

U15 Grup Müsabakaları Yozgat’ta

TÜRKİYE Şampiyonası U15 Birinci Kademe müsabakaları 17-20 Mayıs tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecek.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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U15 Grup Müsabakaları Yozgat’ta

Ankara, Nevşehir, Sivas, Çorum ve Amasya takımlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan grup müsabakalarına katılacak olan 6 takım 3’erli iki grup halinde mücadele edecek. Kendi gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak. Final müsabakasını da galibiyet ile tamamlayan takım ise Türkiye Şampiyonası İkinci Kademe müsabakalarına yükselmeye hak kazanacak. 
 

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