U14 ve U18 fikstürü belli oldu

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, U14 ve U18 Futbol liglerine katılacak olan takımları belirledikten sonra fikstürünü de çektiklerini söyledi. U14 Futbol Ligi’nde 7 takımın yer aldığını, U18 Futbol Ligi’nde ise 4 takımın mücadele edeceğini belirten Demir, U14 Futbol Ligi’nin 1 Şubat tarihi itibariyle başlayacağı, U18 Futbol Liginin ise 19 Şubat tarihinde start alacağını ifade etti. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda Liglerini birinci sırata tamamlayan takımların Türkiye Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarında Yozgat’ı temsil edeceğinin altını çizen Demir, iki ligde de mücadele edecek olan bütün takımlara başarı dileğinde bulundu. U14 Futbol Ligi’nde Saraykentspor, Sırçalı Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Boğazlıyan Şekerspor, Yurdum Gençlikspor, Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor, Sorgun Belediyespor takımları mücadele edecek. Ligin ilk haftasında ise Saraykentspor Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor ile, Sırçalı Belediyespor Sorgun Belediyespor ile, Yozgat Belediyesi Bozokspor ise Yurdum Gençlikspor takımı ile karşı karşıya gelecek. U18 Futbol Liginde ise Sorgun Gençlikspor, Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor, Boğazlıyan Şekerspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor takımları mücadele edecek. Lige ilk hafta müsabakalarında ise Sorgun Gençlikspor ile Boğazlıyan Şekerspor, Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor ile de Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelecek.

