U14 Müsabakaları başladı

5 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan U14 Futbol Ligi’nin ilk haftasında Sarıkaya Belediyespor konuk ettiği Çandırspor’u 3-2 mağlup ederek ilk haftadan liderlik koltuğuna kuruldu. Sarıkaya Belediyespor, Akdağmadenispor, Sorgun Belediyespor, Çandırspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor takımlarının mücadele ettiği U14 Futbol Ligi çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Ligde ilk sırayı alan takım ise Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanacak.