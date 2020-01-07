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U14 Müsabakaları başladı

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi hafta sonu oynanan bir müsabaka ile start aldı.

U14 Müsabakaları başladı

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Ligi hafta sonu oynanan bir müsabaka ile start aldı.

07 Ocak 2020 Salı 03:38
U14 Müsabakaları başladı

5 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan U14 Futbol Ligi’nin ilk haftasında Sarıkaya Belediyespor konuk ettiği Çandırspor’u 3-2 mağlup ederek ilk haftadan liderlik koltuğuna kuruldu. Sarıkaya Belediyespor, Akdağmadenispor, Sorgun Belediyespor, Çandırspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor takımlarının mücadele ettiği U14 Futbol Ligi çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Ligde ilk sırayı alan takım ise Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanacak. 

Anahtar Kelimeler:
U14 Müsabakaları Başladı
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