U14 ligi başlıyor

6 takımın mücadele edeceği U14 futbol ligi 29 Kasım Cuma günü Sorgun’da oynanacak olan müsabaka ile start alacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan ligde birinci olan takım Türkiye Şampiyonası Birinci Tur Grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazanacak. Çandırspor, Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Akdağmadenispor, Sarıkaya Belediyespor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor takımlarının mücadele edeceği ligde kulüpler şampiyon olabilmek için ellerinden geleni yapacaklar. 29 Kasım tarihinde başlayacak olan ligin ilk haftasında Sorgun Gençlikspor ile Sorgun Belediyespor, Sarıkaya Belediyespor ile Çandırspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile de Akdağmadenispor karşı karşıya gelecek.