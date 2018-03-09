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U13 ANTALYA’DA

YOZGATSPOR U13 futbol takımı Antalya’da düzenlenen turnuvaya katılmak için önceki gece yola çıktı.

U13 ANTALYA’DA

YOZGATSPOR U13 futbol takımı Antalya’da düzenlenen turnuvaya katılmak için önceki gece yola çıktı.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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U13 ANTALYA’DA

Yozgatspor U13 futbol takımı, Türkiye’nin her vilayetinden katılım gerçekleşen turnuvada yer alarak, Yozgatlı minik futbolculara deneyim ve tecrübe yaşatacak. Gruplar halinde oynanacak müsabakalarda, miniklerin tecrübe kazanmasının yanı sıra, turnuva ve sportif yarış konusunda da tecrübelerinin artırılması hedefleniyor.Antrenör Nihat Tinel, Yozgatspor U13 futbol takımının grubunda Kocaeli, Çayyolu ve Hacettepe takımlarının yer aldığını bildirdi. Nihat Tinel, turnuvanın 9-12 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini ifade ederek, “Gençlerimiz, miniklerimiz Yozgat dışında da tecrübe kazansın diyoruz. Bu açıdan turnuvayı önemsiyoruz. Onları bu tür sportif ve sosyal etkinliklerle yoğurmaya ve geleceğe yönelik yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.
 

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