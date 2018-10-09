Tuzkayaspor’da hazırlıklar sürüyor

Güçlü rakibi karşısında güzel bir oyun ortaya koyan Tuzkayaspor, Samet, Ejder ve İlhami’nin attığı goller ile müsabakayı 3-1 kazandı. Müsabakanın başından sonuna kadar rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Tuzkayaspor, lige hazır olduğunu da gösterdi. Yönetim ve teknik ekibin taktirini toplayan Tuzkayaspor yarın ise Kayseri Şekerspor ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacak.