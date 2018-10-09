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Tuzkayaspor’da hazırlıklar sürüyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Tuzkayaspor, lig hazırlıklarını Çorum Çimentospor ile oynadığı hazırlık müsabakası ile sürdürdü.

Tuzkayaspor’da hazırlıklar sürüyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Tuzkayaspor, lig hazırlıklarını Çorum Çimentospor ile oynadığı hazırlık müsabakası ile sürdürdü.

09 Ekim 2018 Salı 06:21
43 Okunma
Tuzkayaspor’da hazırlıklar sürüyor

Güçlü rakibi karşısında güzel bir oyun ortaya koyan Tuzkayaspor, Samet, Ejder ve İlhami’nin attığı goller ile müsabakayı 3-1 kazandı. Müsabakanın başından sonuna kadar rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Tuzkayaspor, lige hazır olduğunu da gösterdi. Yönetim ve teknik ekibin taktirini toplayan Tuzkayaspor yarın ise Kayseri Şekerspor ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacak.

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Tuzkayaspor’da Hazırlıklar Sürüyor
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