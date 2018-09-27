Tuzkaya’dan transfer yağmuru

Geçtiğimiz sezon kurulan ve İkinci Amatör Küme Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayıp Birinci Amatör Kümeye yükselen Tuzkayaspor bu sezonda da şampiyon olabilmek için kolları sıvadı. Hedefini Bölgesel Amatör Lig solarak belirleyen Tuzkayaspor, dış transferde Azerbaycanlı oyuncu Tural Rızayev, Ahmet Taha, Çetin Aslan, Baran Kadir, Samet Arık, yabancı oyuncu Mensah, Oguzkan Ulu, Ahmet, Onur, İbrahim İcik, İlhami Coşkun’u renklerine bağladı.