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Tuzkaya’dan transfer yağmuru

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunun iddialı ekiplerinden Tuzkayaspor dış transferde 11 oyuncuyu renklerine bağladı.

Tuzkaya’dan transfer yağmuru

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunun iddialı ekiplerinden Tuzkayaspor dış transferde 11 oyuncuyu renklerine bağladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Tuzkaya’dan transfer yağmuru

Geçtiğimiz sezon kurulan ve İkinci Amatör Küme Futbol  Lig’ini şampiyon olarak tamamlayıp Birinci Amatör Kümeye yükselen Tuzkayaspor bu sezonda da şampiyon olabilmek için kolları sıvadı. Hedefini Bölgesel Amatör Lig solarak belirleyen Tuzkayaspor, dış transferde Azerbaycanlı oyuncu Tural Rızayev, Ahmet Taha, Çetin Aslan,  Baran Kadir, Samet Arık, yabancı oyuncu Mensah, Oguzkan Ulu, Ahmet, Onur, İbrahim İcik, İlhami Coşkun’u renklerine bağladı. 

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