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Tuzkaya’dan mutlusu yok

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda yer alan lider Tuzkayaspor son iki haftada aldığı kritik galibiyetler ile Play-Off’lar için önemli avantaj yakaladı.

Tuzkaya’dan mutlusu yok

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda yer alan lider Tuzkayaspor son iki haftada aldığı kritik galibiyetler ile Play-Off’lar için önemli avantaj yakaladı.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Tuzkaya’dan mutlusu yok

Tuzkayaspor Kulüp Başkanı İhsan Dalgıç, şampiyonluk hedefi ile başladıkları ligde namağlup olarak yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Özellikle son iki haftada şampiyonluk mücadelesi veren Yerköyspor ve Boğazlıyan Şekerspor takımları ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Dalgıç, ‘’Derbi niteliği taşıyan bu iki müsabakadan da alnımızın akıyla sahadan ayrılmasını bildik. Güçlü iki rakibimizi de yenerek liderlik koltuğuna kurulduk. Play-Off’lar için ise önemli bir avantaj yakaladık. Ligin ilk yarısının bitimine iki hafta kaldı. Kalan iki haftada Şefaatlispor ve Sorgun Gençlikspor takımları ile karşı karşıya geleceğiz. Kalan bu iki müsabakamızı da kazanarak ligin ilk devresini zirvede kapatmak istiyoruz’’ dedi.

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Tuzkaya’dan Mutlusu Yok
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