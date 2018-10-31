Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
215.100
DOLAR
5.4717
STERLİN
6.9669
EURO
6.2122

Tuzkaya’da hedef Play-Off

YOZGAT Kamil Kılıçasan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor hedefini Play-Off olarak belirledi.

Tuzkaya’da hedef Play-Off

YOZGAT Kamil Kılıçasan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor hedefini Play-Off olarak belirledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 05:28
8 Okunma
Tuzkaya’da hedef Play-Off

Ligde çıktığı ilk müsabakada deplasmarda Çayıralan Esnafspor’u 3-0 yenerek puan cetvelinde üçüncü sırada yer alan Tuzkayaspor, ligin ikinci haftasında Yerköyspor’u yenerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. İlk defa bu sezon mücadele ettiği Birinci Amatör Kümede başarması zor olan işler yapmak isteyen Tuzkaspor, ilk hedefini Play-Off olarak belirlerken, Play-Off’tan da Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Tuzkaya’da Hedef Play-Off
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şimşek’ten ziyaret
Şimşek’ten ziyaret
Sarıkaya’dan mutlusu yok
Sarıkaya’dan mutlusu yok
Çıkışımız sürecek
Çıkışımız sürecek
12’inci adam görev başında
12’inci adam görev başında
Liderlik sevinci
Liderlik sevinci
Yozgatspor’da Safranbolu alarmı
Yozgatspor’da Safranbolu alarmı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim