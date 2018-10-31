Tuzkaya’da hedef Play-Off

Ligde çıktığı ilk müsabakada deplasmarda Çayıralan Esnafspor’u 3-0 yenerek puan cetvelinde üçüncü sırada yer alan Tuzkayaspor, ligin ikinci haftasında Yerköyspor’u yenerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. İlk defa bu sezon mücadele ettiği Birinci Amatör Kümede başarması zor olan işler yapmak isteyen Tuzkaspor, ilk hedefini Play-Off olarak belirlerken, Play-Off’tan da Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı amaçlıyor.