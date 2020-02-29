Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405

Tuzkaya telafi edecek

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele eden Tuzakyaspor, Divanlı Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyeti Akdağmadenispor’u yenerek telafi etmek istiyor.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:32
Tuzkaya telafi edecek

 Tuzkayaspor Antrenörü Nadir Gencel, hafta sonu Divanlı Gençlerbirliği ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını hatırlattı. Zorlu müsabakada iyi oynamalarına karşılık şansız bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Gencel, ‘’Ancak Pazar günü deplasmanda Akdağmadenispor’u yenerek Divanlı Gençlerbirliği karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Akdağmadenispor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi deplasmanda yeneceğimize inanıyorum. Akdağmadenispor’u yenip şampiyonluk yarışında iddiamızı arttırarak devam ettirmenin hesaplarını yapıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Tuzkaya Telafi Edecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Play-Off’lara devam
Play-Off’lara devam
B grubunda da heyecan başlıyor
B grubunda da heyecan başlıyor
DEPLASMANDA PUAN MÜCADELESi
DEPLASMANDA PUAN MÜCADELESi
Kızlar Ordu karşısında
Kızlar Ordu karşısında
Yozgatspor üç puana kilitlendi
Yozgatspor üç puana kilitlendi
Hakemler Trabzon bölgesinden
Hakemler Trabzon bölgesinden
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim