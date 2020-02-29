Tuzkaya telafi edecek

Tuzkayaspor Antrenörü Nadir Gencel, hafta sonu Divanlı Gençlerbirliği ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını hatırlattı. Zorlu müsabakada iyi oynamalarına karşılık şansız bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Gencel, ‘’Ancak Pazar günü deplasmanda Akdağmadenispor’u yenerek Divanlı Gençlerbirliği karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Akdağmadenispor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi deplasmanda yeneceğimize inanıyorum. Akdağmadenispor’u yenip şampiyonluk yarışında iddiamızı arttırarak devam ettirmenin hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.