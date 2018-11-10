Tuzkaya, Paşaköy’e Bileniyor

Tuzkayaspor yöneticisi İhsan Dalgıç, bu sezon ilk defa mücadele ettikleri Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini söyledi. Ligin en güçlü grubunun B grubu olduğunu dile getiren Dalgıç, şampiyonluğa oynayan bir çok takımın bulunduğunu ifade etti. Ligin güçlü ekiplerinden Yerköyspor karşısında bir puan aldıklarını ve galibiyeti kaçıran tarafın kendilerinin olduğuna dikkat çeken Dalgıç, ‘’Yarın Paşaköy ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Rakibimizi deplasmanda yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.