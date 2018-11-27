Tuzkaya hedef büyüttü

Rakip kaleleri 11 kez havalandırıp, kalesinde sadece bir gol gören Tuzkayaspor, lider Yozgat İl Özel İdaresi takımına ilk yenilgiyi tattırdır. Maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılan Tuzkaya, hem koltuğu devraldı hem de yenilmezlik unvanını korudu. Ligde A Grubunda Sorgun Belediyespor ile birlikte yenilgisiz ikinci takım olan Tuzkaya, aldığı bu galibiyetle play-off eleme grubuna terfi yolunda önemli bir avantaj elde etti. Tuzkayaspor, liderlik koltuğuna otururken, Yozgat İl Özel İdarespor ikinci sırada yer aldı. Yerköyspor, deplasmanda aldığı galibiyetle puan cetvelinin üçüncü sırasında yer aldı.