Tuzkaya da garantiledi

Ligde daha önce Çayıralan Esnafspor ve Divanlı Gençlerbirliği takımları Play-Off’a çıkmayı garantiyemişti. Bu hafta Boğazlıyan Şekerspor ile 3-3 berabere kalan Tuzkayaspor, Sarıkaya Belediyespor’un mağlup olması ile birlikte Play-Off’a çıkmayı garantileyen üçüncü takım oldu. B Grubunda yer alan Tuzkayaspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasına kadar grupta liderlik koltuğunda bulunuyordu. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Divanlı Gençlerbirliği’ne mağlup olan Tuzkayaspor, liderlik koltuğunu rakibine kaptırmıştı. Ligde 12 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2’de beraberlik alan Tuzkayaspor, attığı 39 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü. 26 puana sahip olan Tuzkayaspor ligin bitimine iki hafta kala Play-Off’a çıkmayı garantileyen üçüncü takım oldu.