Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104283
ALTIN
171.751
DOLAR
4.0703
STERLİN
5.5913
EURO
4.9253

Tuzkaya arayı açtı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde 5’inci hafta müsabakaları Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile geride kaldı.

Tuzkaya arayı açtı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde 5’inci hafta müsabakaları Pazar günü oynanan karşılaşmalar ile geride kaldı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
1 Okunma
Tuzkaya arayı açtı

A grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Çekerek Belediyespor Yenifakılı Gençlikspor’u 4-2 yenerek şampiyonluğunu garantilerken, grupta ilk iki mücadelesi veren Yozgat Sarayspor, Bişekspor’u 5-1 yenerek grupta ikinci sıraya yükseldi. B grubunda ise şampiyonluk mücadelesi veren Çiğdemlispor ile Yozgat Belediyespor Sorgun’da karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini 4-2 yenen Çiğdemlispor şampiyonluk yarışına ortak olurken, haftayı Şefaatli Belediyespor’un ligden ihraç edilmesi ile maç yapmadan geçiren Tuzkayaspor aldığı hükmen galibiyet ile en yakın takipçileri Çiğdemlispor ile Yozgat Belediyespor’a üç puan fark attı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SPORSUZ OLMAZ!
SPORSUZ OLMAZ!
Kayaalp Yarı finallerde
Kayaalp Yarı finallerde
Zararsız Türkiye ikincisi
Zararsız Türkiye ikincisi
Finaller tamamlandı
Finaller tamamlandı
Fen Edebiyat şampiyon
Fen Edebiyat şampiyon
Kupalar sahiplerini buldu
Kupalar sahiplerini buldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim