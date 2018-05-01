Tuzkaya arayı açtı

A grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Çekerek Belediyespor Yenifakılı Gençlikspor’u 4-2 yenerek şampiyonluğunu garantilerken, grupta ilk iki mücadelesi veren Yozgat Sarayspor, Bişekspor’u 5-1 yenerek grupta ikinci sıraya yükseldi. B grubunda ise şampiyonluk mücadelesi veren Çiğdemlispor ile Yozgat Belediyespor Sorgun’da karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini 4-2 yenen Çiğdemlispor şampiyonluk yarışına ortak olurken, haftayı Şefaatli Belediyespor’un ligden ihraç edilmesi ile maç yapmadan geçiren Tuzkayaspor aldığı hükmen galibiyet ile en yakın takipçileri Çiğdemlispor ile Yozgat Belediyespor’a üç puan fark attı.