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TUZAK GİBİ!..

YOZGAT Bozok Stadı Dış Sahası’nda 2010 yılında döşenen sentetik çim, kullanım ömrünü tamamlamış olmasına karşın, yapılan yamalıklarla kullanılmaya devam ediyor.

TUZAK GİBİ!..

YOZGAT Bozok Stadı Dış Sahası’nda 2010 yılında döşenen sentetik çim, kullanım ömrünü tamamlamış olmasına karşın, yapılan yamalıklarla kullanılmaya devam ediyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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TUZAK GİBİ!..

-Yozgat Bozok Stadı Dış Sahası zeminindeki sentetik çim kullanılmaz halde ama kullanılıyor...
Sahanın belirli bölgelerinde oluşan çukurlar, futbol oynayan gençler için büyük tehlike arz ederken, tesisinin öngörülen ömründen daha fazla bir süredir kullanıldığına da dikkat çekildi. Uzmanlar, her gün belirli saatlerde futbol oynanıp, antrenmanların yapıldıktan sonra bakımının düzenli yapılması durumunda sentetik çimlerin kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 6 ila 15 yıl arasında  olduğunu belirtiyor. 2010 yılında döşenen Yozgat Bozok Stadı Dış sahası sentetik çiminde, her gün öğle saatlerinden hava kararıncaya kadar yaz kış futbol oynanıyor, antrenman yapılıyor. Okul maçları, amatör küme müsabakaları, grup elemeleri gibi bir çok sportif aktiviteye ev sahipliği yapan sahanın zemini de artık kullanılamaz hale geldi. Saha içerisinde geçen yıl yırtılan, delinen kesimlere yama yapıldı. Buna rağmen, sahanın belirli bölgelerinde bulunan oyuklar, kale içerisindeki delikler, çukurlar futbolcular açısından büyük tehlike arz ediyor. Zeminin biran önce değiştirilip, altyapısının da yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yozgat’a altyapı kategorilerinde grup maçlarına gelen takımların yöneticileri, saha zeminini gördükten sonra bu zeminde futbol oynanmayacağını, çocukların geleceklerini tehlikeye atmamak için maçlara çıkmayacaklarını belirtiyorlar. Bu nedenle de grup eleme müsabakaları çim sahada gerçekleştiriliyor. Dışardan gelen çocuklara çim saha kapıları açılarak, futbol oynamaları sağlanırken, Yozgat’taki takımların futbolcularına bu sahanın reva görülmesine anlam verilemiyor.

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