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Turu geçtik

ZİRAAT Türkiye Kupası İkİnci turunda temsilcimiz Yozgatspor, Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Turu geçtik

ZİRAAT Türkiye Kupası İkİnci turunda temsilcimiz Yozgatspor, Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:53
Turu geçtik

Temsilcimiz Yozgatspor, Ankara'da rakibi Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Yozgatspor, rakibini 2-1 mağlup ederek kupada tur atlamayı başardı.

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