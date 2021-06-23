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Yozgat
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Turnuvaya Yozgat damgası

Antalya’da gerçekleştirilen minikler Grekoromen Güreş şampiyonasına katılan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi güreşçilerinden birisi turnuva birincisi diğeri ise ikinci olarak turnuvaya damga vurdular.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:53
Turnuvaya Yozgat damgası

Antalya'da düzenlenen Minikler Grekoromen Güreş Milli Takım ve Sporcu Eğitim Merkezleri Rezerv Sporcu Belirleme Seçmelerine katılan 68 kilodaki Ahmet Enes Uzun tüm rakiplerini yenerek Türkiye birincisi olurken, 44 kiloda ise Ercan Doğru finalde rakibine yenilince Türkiye ikincisi oldu. Eski adı Yozgat Güreş Eğitim Merkezi olan Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Ahmet Enes Uzun ve Ercan Doğru gösterdikleri performans ile göz doldururken, elde ettikleri derece ile de Yozgat’ın gururu oldular. 

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Turnuvaya Yozgat Damgası
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