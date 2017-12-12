-TURNUVAYA DAMGA VURGU

Altyapı sorumlusu Enis Atmaca gözetiminde Ankara’da düzenlenen Grup müsabakalarında çıkığı 5 müsabakada 3 galibiyet iki de mağlubiyet alan kırmızı siyahlılar spor otoriterlerinden de tam not aldı. Müsabakaların en genç takımı olan Yozgat Bozokspor, kendilerinden daha büyük ve tecrübeli takımları yenerek taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Müsabakaların ilk iki gününü kayıpsız atlatan ve güçlü rakipleri karışışında galip gelme başarısını gösteren Yozgat Bozokspor üçüncü ve dördüncü gün çıktıkları müsabakaları ise iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrıldılar. Grup müsabakalarının son gününde İstanbul Üniversitesi takımı ile karşılaşan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini rahat bir oyun ile 37-27 yenerek müsabakaları galibiyet ile tamamladı.

Yozgat Bozakspor altyapı Antrenörü Enis Atmaca, ‘’Turnuvanın en genç takımı olarak katıldığımız Grup müsabakalarında güçlü rakiplerimiz karşısında çok iyi mücadele ettik. Grup müsabakalarına galibiyet ile başladık ve galibiyet ile tamamladık. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan takımımız grup müsabakalarını 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak tamamladı. Oyuncularımın tecrübe kazanmaları açısından önemli olan bu grup müsabakalarında bana göre çok iyi bir başarı elde ettik. Bu başarımızın devamının geleceğine inanıyorum. Yozgat Bozokspor olarak çok iyi bir altyapıya sahibiz ve gelecekte A takımımızda bu gençlerimiz mücadele edecek. Bu nedenle iyi çalışıyoruz ve bir çok oyuncumuz da gösterdikleri performans ile turnuvaya katılan bütün takımların beğenisini topladı’’ dedi.