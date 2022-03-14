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Turnuvalar devam ediyor

Yozgat Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER) kapsamında, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına katılacak olan öğrencileri seçmek için düzenlenen okul ve ilçe turnuvaları devam ediyor.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:39
Turnuvalar devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalan işbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına öğrencileri seçmek amacıyla Yozgat Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ESER Projesi kapsamında okul ve ilçe turnuvaları sürüyor. Turnuvalarda, önce okullar tarafından dereceye giren öğrenciler seçiliyor, ardından seçilen öğrenciler ilçelerde düzenlenen turnuvalarda yarışıyor. İlçelerde dereceye giren öğrenciler ise il merkezinde yapılacak olan Yozgat İl Şampiyonasına katılacak. Bu kapsamda Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası 169 öğrenci ve 25 görevli öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, turnuvada görev alan öğretmenlere ve katılan bütün öğrencilere teşekkür ederek dereceye giren öğrencilere Yozgat İl Finalinde başarılar diledi. •Sümeyye İlhan•
 

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