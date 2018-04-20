Turnuva tamamlandı

Çayıralan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Turnuvada Zülküf Özdoğan ve Abdullah Koçer hakem olarak görev yaptı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, turnavayı yakından takip etti. Yapılan müsabakalar sonunda Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrencileri futbol ve voleybolda birinci oldu.
20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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