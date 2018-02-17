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Turnuva tamamlandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen okullar arası yıldızlar Masa Tenisi turnuvası tamamlandı.

Turnuva tamamlandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen okullar arası yıldızlar Masa Tenisi turnuvası tamamlandı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Turnuva tamamlandı

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salon’unda gerçekleştirilen turnuvada takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça zevkli geçen turnuva sonunda Erkeklerde Mektebim Koleji şampiyonluk turunu atarken, Toki Şehit Adem Cankurtaran Orta Okulu ikinci, Atatürk İmam Hatip Orta Okulu üçüncü, Şehit Mustafa Önder Orta Okulu ise dördüncü oldu.

Kızlarda Şehit Mustafa Önder Orta Okulu şampiyon olurken, Sorgun Yavuz Selim Orta Okulu ikinci, Melikli Ortaokulu üçüncü, TOKİ Ortaokulu ise üçüncü oldu.

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