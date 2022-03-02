Turnuva tamamlandı

Çayıralan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurumlar arası Çayıralan Kaymakamlığı voleybol turnuvasına 14 takım atıldı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen voleybol turnuvasında, tüm rakiplerini yenen iki takım Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu ile Kaymakamlık takımları final müsabakasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen final müsabakasını kazanan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu şampiyonluk turu attı. Kaymakamlık Voleybol takımı ise turnuvanın ikinci olurken İlçe Alence takımı üçüncü, Çayıralan Belediyesi ise dördüncü oldu. Şampiyon olan takımın kupası ve madalyalarını Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve İl Jandarma komutanı Albay Halil Başer tarafından verilirken, ikinci olan takımın kupası ve madalyaları Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, üçüncü olan takımın kupası ve madalyaları Savcı Niyazi Gülünay ve İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan, dördüncü olan takımın kupası ve madalyaları ise İlçe Emniyet Amiri Süleyman Çetin ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldöktü verdi.