Turlar kaldığı yerden

Kısa adı YOBİS olan Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu her hafta sonu düzenlediği köy turlarına başladı. Yozgat Bisiklet Severler Topluluğu üyesi Adem Yeşilyurt, yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı uzun süredir istedikleri gibi turlar düzenleyemediklerini söyledi. Normalleşme süreci ile birlikte geçtiğimiz sene kısmi olarak başladıklarını hatırlatan Yeşilyurt, bu sene de olumsuz hava şartları nedeniyle istedikleri gibi pedal çeviremediklerini belirtti. Ramazan ayı içerisinde şehir turlarına başladıklarını, birkaç defa da hafta sonu iftar programı düzenlediklerini hatırlatan Yeşilyurt, ‘’Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte hafta sonları düzenlediğimiz köy turlarına da başladık. Cumartesi günü Topçu Göletine pedal çevirdik ve pikniğimizi yapıp dinlendikten sonra tekrar Yozgat'a döndük. Adnan Menderes Bulvarı Üniversite Yolu istikametiyle ilerleyip Topçu Göletine gittik. Merkeze 13 kilometre uzaklıktaki göletin yanındaki ağaçlık alanda mola verdik ve burada ateşimizi yakıp mangal yaptık. Termoslar ile çay getiren arkadaşlarımızın da çayını içtik. Piknik sonrasında yine aynı yol güzergahından Cumhuriyet alanına gelerek turumuzu tamamladık. Meteoroloji verilerine göre turlarımızı Cumartesi veya Pazar günü olarak belirliyoruz. Genellikle Her hafta sonu Pazar günleri yaklaşık 20-25 kilometrelik bir yol güzergahı belirleyip oraya doğru pedal çeviriyoruz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•