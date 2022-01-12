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Türkmen Samsunspor’da

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor’un genç oyuncusu Yiğit Türkmen Samsunspor’a transfer oldu.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:55
Türkmen Samsunspor’da

 İki sezondur Yozgatspor formasını giyen genç oyuncu Yiğit Türkmen, bu sezon Yozgatspor forması ile 3 golün altına da imzasını atmıştı. Teknik direktör Polat Özkan tarafından kadroda düşünülmeyen 17 yaşındaki futbolcu TFF 1’inci Ligi takımlarından Samsunspor’a transfer oldu. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, ‘’İki sezondur Yozgatspor'un başarısı için ter döken genç yeteneğimiz Yiğit Türkmen'i TFF 1’inci Ligi’nin köklü takımlarından Samsunspor'a yolcu ettik. Başarılı olacağına ve Yozgat’ımızı en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz’’ dedi.

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