Okul sporları kapsamında Elazığ’da gerçekleştirilen 17-18 yaş Güreş Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen 82 kiloda katılan Yahya Zorlu, birçok rakibini geride bırakarak Türkiye Üçüncüsü oldu. Hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu vurgulayan başarılı güreşçi, çok çalışıp, hem Türkiye şampiyonu olmak hem de milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonlarında Türkiye’yi ve Yozgat’ı temsil etmek istediğini ifade etti.