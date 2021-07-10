Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1378.28
ALTIN
503.67
DOLAR
8.6576
STERLİN
12.0487
EURO
10.2964

Türkiye Şampiyonasına katılacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonasına Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nden de bir oyuncu davet edildi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:05
Türkiye Şampiyonasına katılacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oyuncusu Şerife Arıkan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası’na davet edildi. 2019 yılında ilki düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın İkincisi Hatay'ın İskenderun İlçesinde 27-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvada 22 kadın sporcu 4 ayrı takımda mücadele edecek. Aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Kadın A Milli Takımı hazırlık kampı niteliğinde de olacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Şerife Arıkan hem Sorgun Bedensel Engelliler Spor Kulübünü hem de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğini söyledi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Şampiyonasına Katılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAZIRLIKLARA DEVAM
HAZIRLIKLARA DEVAM
Okçularımız Samsun yolcusu
Okçularımız Samsun yolcusu
Şampiyona öncesinde ziyaret
Şampiyona öncesinde ziyaret
Köse gençleri hayran kaldı
Köse gençleri hayran kaldı
Yozgatspor’dan çağrı
Yozgatspor’dan çağrı
SORGED Harekette
SORGED Harekette
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim