Türkiye Şampiyonasına katılacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü oyuncusu Şerife Arıkan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası’na davet edildi. 2019 yılında ilki düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın İkincisi Hatay'ın İskenderun İlçesinde 27-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvada 22 kadın sporcu 4 ayrı takımda mücadele edecek. Aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Kadın A Milli Takımı hazırlık kampı niteliğinde de olacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Şerife Arıkan hem Sorgun Bedensel Engelliler Spor Kulübünü hem de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğini söyledi.

