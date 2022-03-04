TÜRKiYE ŞAMPiYONASI BAŞLADI

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda 3 gün sürecek olan organizasyonda 64 ilden 702 sporcu mücadele edecek. Yozgat’ın ev sahipliğinde Okul Sporları kapsamında başlayan Türkiye Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarının açılış seremonisine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da katıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, kendilerinin ev sahipliğinde güreş branşında büyük bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Okul sporları kapsamında Türkiye Şampiyonasında geleceğin Rıza Kayaalp’lerinin şampiyonluk için ter dökeceğine dikkat çeken Parlak, katılan tüm sporculara başarı dileğinde bulundu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise bağrından Celal Atik, Nasuh Akar, Rıza Kayaalp gibi şampiyonları çıkarmış olan Yozgat’ta Güreş Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yozgat Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı da müsabakalara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Gençler B kategorisi Türkiye Şampiyonasının Yozgat’ta devam ettiğinin altını çizen Bölükbaşı, ‘’Ev sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. 64 ilimiz ve 702 sporcunun katılımıyla en iyi şekilde müsabakalara devam ediyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Okul Sporları kapsamında Yozgat’ta düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanında Türkiye Şampiyonu olabilmek için gelen genç güreşçiler ve Antrenörleri ise müsabakalar güzel bir şekilde devam ettiğini hepsinin de şampiyonluk için Yozgat’ta geldiklerini ifade ettiler. Bir güreş antrenörü ise “Müsabakalara 10 sporcu ile katılıyoruz. Güzel bir organizasyondayız. Yozgat çok iyi ev sahipliği yapıyor. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Hedeflerimiz var, inşallah sıkılmadan, usanmadan çalışıp sporcularımızı milli takıma kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.