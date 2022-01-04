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Türkiye kupası Yozgat’ta

Hentbolda 2021-2022 sezonu Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleşen kura çekimine kadınlarda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile birlikte 20 takım katıldı. Kadınlarda 22-26 Ocak'ta 4 grupta oynanacak karşılaşmalara Yozgat ile birlikte Mardin, Sivas ve Adana ev sahipliği yapacak.

04 Ocak 2022 Salı 00:56
Türkiye kupası Yozgat’ta

Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Birinci tur müsabakalarına Yozgat ev sahipliği yapacak. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının da yer aldığı Türkiye Kupası Birinci Kademe müsabakalarında Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor, EGOspor, Kırşehir Belediyesi Gençlikspor takımları mücadele edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bu sezon ilk defa katılacakları Türkiye Kupası Birinci Kademe müsabakalarında D grubunda yer aldıklarını müsabakaların Yozgat’ta oynanacağını söyledi. 22-26 Ocak tarihleri arasında oynanacak olan müsabakalarda ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istediklerini dile getiren Atmaca, Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor, EGOspor, Kırşehir Belediyesi Gençlikspor takımlarının yer aldığı grupta başarılı olarak bir üst tur çıkmak istediklerini belirtti. Ligin güçlü ekipleri ile eşleştiklerini ve müsabakaların çok zor geçeğini dile getiren Atmaca, ‘’Türkiye Kupası müsabakaları lig öncesinde bizim için iyi bir hazırlık olacak. Ligin ikinci devresinde bulunduğumuz noktadan üst sıralara tırmanmak ve ilk 4 takım arasına girerek Play-Off’lara yükselmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle Türkiye Kupası müsabakalarını ligin ikinci devresi öncesinde iyi bir hazırlık dönemi olarak görüyorum. Türkiye Kupası müsabakalarına da çok iyi hazırlanacağız. Hedefimiz hem ligde hem de Türkiye kupası müsabakalarında başarılı olmak’’ dedi.

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