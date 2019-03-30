Türkiye finaline kaldılar

Final Programına Merkez Müdürü Erol Özel, İl Arge Temsilcisi Şaban Karadeniz, BİLSEM Öğretmenleri ve Veliler katıldı. Danışmanlığını Sosyal Bilgiler Öğretmeni Alper Koçak’ın yaptığı, Öğrencilerden İbrahim Orkun Koçak’ın projesi değerler eğitimi alanında bölge birincisi seçildi. Danışmanlığını Matematik Öğretmeni Erhan Koç’un yaptığı Öğrencilerden Ömer Utku Ünal'ın projesi, Matematik alanında Bölge ikincisi oldu. Danışmanlığını Sosyal Bilgiler Öğretmeni Alper Koçak’ın yaptığı öğrencilerden Muhammet Furkan Coşqkun ve Osman Turan Bozkurt’un projesi, Coğrafya alanında Bölge üçüncülüğünü elde etti. Dereceye layık görülen eserler, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Türkiye finalinde yer alacak.