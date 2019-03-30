Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93784
ALTIN
231.203
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.2464
EURO
6.3264

Türkiye finaline kaldılar

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, hazırladıkları projelerle katıldıkları TÜBİTAK 13’üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye girerek, finallere katılma hakkını elde etti.

Türkiye finaline kaldılar

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, hazırladıkları projelerle katıldıkları TÜBİTAK 13’üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye girerek, finallere katılma hakkını elde etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
5 Okunma
Türkiye finaline kaldılar

Final Programına Merkez Müdürü Erol Özel, İl Arge Temsilcisi Şaban Karadeniz, BİLSEM Öğretmenleri ve Veliler katıldı. Danışmanlığını Sosyal Bilgiler Öğretmeni Alper Koçak’ın yaptığı, Öğrencilerden İbrahim Orkun Koçak’ın projesi değerler eğitimi alanında bölge birincisi seçildi. Danışmanlığını Matematik Öğretmeni Erhan Koç’un yaptığı Öğrencilerden Ömer Utku Ünal'ın projesi, Matematik alanında Bölge ikincisi oldu. Danışmanlığını Sosyal Bilgiler Öğretmeni Alper Koçak’ın yaptığı öğrencilerden Muhammet Furkan Coşqkun ve Osman Turan Bozkurt’un  projesi, Coğrafya alanında Bölge üçüncülüğünü elde etti. Dereceye layık görülen eserler, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Türkiye finalinde yer alacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HEDEFi 12’DEN VURMAYA ÇALIŞTILAR
HEDEFi 12’DEN VURMAYA ÇALIŞTILAR
ŞAMPiYONLUK AŞKINA
ŞAMPiYONLUK AŞKINA
Erteleme maçı bugün
Erteleme maçı bugün
Judoda Konya üstünlüğü
Judoda Konya üstünlüğü
Sorgun, Tokat karşında
Sorgun, Tokat karşında
Grup müsabakaları haftaya başlıyor
Grup müsabakaları haftaya başlıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim