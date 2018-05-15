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Türkiye finalinde 3 madalya

DENİZLİ’de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Lig Atletizm Türkiye şampiyonası finallerinde Yozgat’ı temsil eden atletler 3 madalya kazanma başarısını gösterdiler.

Türkiye finalinde 3 madalya

DENİZLİ’de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Lig Atletizm Türkiye şampiyonası finallerinde Yozgat’ı temsil eden atletler 3 madalya kazanma başarısını gösterdiler.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Türkiye finalinde 3 madalya

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm antrenörü Adem Öksüz gözetiminde Denizli’ye giden Yozgatlı Atletler 13 yaşındaki Songun Suntay yüksek atlama 1.40 derecesiyle Türkiye 4.sü olarak Bronz madalya alırken, 14 yaşındaki Muhammet Emin Ergün 300m sb-Pb 38.98 derecesiyle Türkiye 4.sü, 12 yaşındaki Dilber Demir ise 1500m sb-pb 5.04 derecesiyle Türkiye 5.si olarak Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeyi başardılar. Bu sene Anadolu Yıldızlar Lig’inde de ilk defa Türkiye derecesi elde eden sporcular geleceğin atletleri olarak göze çarptı.
 

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