Türkiye 7’ncisiyiz

Türkiye Satranç Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği eğitmenlerinden Savaş Cansever, Yozgat’ın lisanlı sporcu bakımından sporun lokomotifinin satranç olduğunu söyledi. Yozgat’ta 5 bin 928 lisanslı sporcularının bulunduğunu dile getiren Cansever, ‘’Bu rakam ile birlikte Türkiye genelinde en çok lisanslı sporcu sayısı bulunan 7’inci iliz. Bu bizim için çok gurur verici bir olay. Bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu rakamların artmasında açtığımız antrenörlük kurslarının etkisi büyük. Geçtiğimiz yıl 5 tane açtığımız kursun bu sene ilkini geçtiğimiz haftalarda açtık ve 32 kişiyi daha antrenör olarak yetiştirmiş olduk. Bu antrenörlerimizin kendi bölgelerinde verecekleri eğitimler ile bu sayı daha da yukarlara çıkacaktır. Antrenörlük eğitimlerimiz dışında il genelinde düzenlediğimiz 20 civarındaki turnuva ile birlikte satranç sporunu Yozgat’ta tercih edilir bir spor haline getirmeyi başardık. İl genelinde her yıl 20’nin üzerinde ödüllü turnuvalar düzenliyoruz. Bu turnuvalara gerçekten katılım çok fazla oluyor. Bu turnuvalar sayesinde de lisanslı sporcu sayımızda gözle görülür bir artış oluyor. Yeni dönemde de yaklaşık 20 civarında turnuva düzenleyeceğiz. Lisanslı sporcu sayımızı arttırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.