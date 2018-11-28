Turhal mesaisi başladı

Teknik direktör İbrahim Baş, geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda karşılaştıkları Ladik Belediyespor karşısında iyi mücadele verip, golü bulmalarına karşılık, skoru koruyamadıklarını söyledi. Teknik direktör Baş, deplasmanda alınan bir puanın da önemli olduğunu hatırlatarak, kalan üç karşılaşmayı kayıpsız kapatıp, ikinci yarıya en az 5 puanlık avantajla girmek istediklerini belirtti. Pazar günü konuk edecekleri Turhalspor takımının iyi bir kadroya sahip olduğunu hatırlatan Baş, ‘’Pazar günü rakibimizi yenerek, yolumuza devam etmek, hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz’’ dedi.

Kırmızı siyahlılar, Turhalspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Teknik direktör Baş, antrenman öncesinde futbolcularıyla toplantı yaparak, Ladik Belediyespor ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendirdi, ardından da Turhalspor ile oynayacaklara maçın antrenman programı hakkında bilgilendirmede bulundu.

