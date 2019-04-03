Turhal hazırlıklarına başladı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, Pazar günü güçlü rakibini yenerek şampiyonluk turu atmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bir haftalık aradan sonra Turhalspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Dün itibariyle başladıkları hazırlıklarda oyuncularının moral ve motivasyon açısından iyi durumda olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Yozgatspor olarak biz bu sene şampiyon olacağımıza inandık ve bu hafta Turhalspor’u yenerek grupta şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Buna inanıyoruz. Play-Off müsabakalarında da bu takımı yıllardır özlemini duyduğu Üçüncü Lige çıkartacağız’’ dedi.