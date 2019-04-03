Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93533
ALTIN
233.175
DOLAR
5.6463
STERLİN
7.3686
EURO
6.3221

Turhal hazırlıklarına başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Turhal hazırlıklarına başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
10 Okunma
Turhal hazırlıklarına başladı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, Pazar günü güçlü rakibini yenerek şampiyonluk turu atmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bir haftalık aradan sonra Turhalspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Dün itibariyle başladıkları hazırlıklarda oyuncularının moral ve motivasyon açısından iyi durumda olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Yozgatspor olarak biz bu sene şampiyon olacağımıza inandık ve bu hafta Turhalspor’u yenerek grupta şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Buna inanıyoruz. Play-Off müsabakalarında da bu takımı yıllardır özlemini duyduğu Üçüncü Lige çıkartacağız’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sarıkaya’da kurslara devam
Sarıkaya’da kurslara devam
Kupayı deplasmanda kaldıracak
Kupayı deplasmanda kaldıracak
YOLA DEVAM!
YOLA DEVAM!
Sorgun Perşembe yolcu
Sorgun Perşembe yolcu
Hazırlıklar başladı
Hazırlıklar başladı
Yozgatspor’a ceza
Yozgatspor’a ceza
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim