TURHAL ALKIŞLARLA

Kırmızı siyahlı takıma galibiyeti ve üç puanı getiren golleri Mehmet Şükrü Önder (2), Hüseyin Çelik kaydetti. Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. 5. dakikada Yozgatspor atağında Burak Emre Kayan’ın getirdiği top Mehmet Şükrü Önder’in vuruşu kaleci Mehmet’te kaldı. 6. dakikada Turhalbpor’un geliştirdiği atakta Rıdvan Şahin’in yaklaşık 30 metreden sert şutu üstten auta çıktı. 7. dakikada Yozgatspor’un savunması oyuncusu Kıvanç Dağ uzun topla Mehmet Şükrü Önder’i topla buluşturdu. Mehmet Şükrü Önder rakibini geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yerden sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-0. 10 dakikada Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Burak Emre Kayan’ın cezaalanı içerisine kestiği topu kaleci Mehmet ayaklarıyla uzaklaştırdı. 12. dakikada Yozgatspor sağdan atak geliştirdi. Murat Kürüm’ün kestiği topa Hüseyin Çelik iyi yükseldi. Turhalspor savunmasına çarpan top kornere çıktı. 18. dakikada Yozgatspor sol kanattan Mehmet Şükrü ile atak geliştirdi. Mehmet Şükrü’nün cezaalanı içerisine kestiği topa Turhalspor kalecisi zamanında çıkarak Hüseyin Çelik’in önünden topu yumrukladı. 22. dakikada Kıvanç Dağ’ın uzun pasında Mehmet Şükrü Önder topla buluştu. Rakibini geçer geçmez vurduğu top kalecide kaldı. 24. dakikada Yozgatspor atağında Murat Kürüm’ın savunma arkasına bıraktığı topla Mehmet Şükrü Önder buluştu. Sert şutunu kaleci çıkarmayı başardı. 28. dakikada Ani gelişen Turhalspor atağında Envercan Gürbüz’ün cezaalanı içerisine kestiği topu Burak Altunay kafa ile uzaklaştırdı. Topla en son buluşan Abdulaziz Tanyeri’nin şutu üstten auta çıktı. 33. dakikada Yozgatspor atağında Onur Kaya ara pasıyla Murat Kürüm’ü kaçırdı. Murat’ın cezaalanı içerisine gönderdiği topa kimse dokunamadı. 35. dakikada Yozgatspor’un geliştirdiği atakta Murat Kürüm topla buluştu. Cezaalanı içerisine gönderdiği topla Mehmet Şükrü Önder buluştu. Mehmet Şükrü Önder sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0. 39. dakikada Turhalspor atağında Rıdvan Şahin’in cezaalanı üzerinden sert şutu auta çıktı. 40. dakikada Yozgatspor Esosa ile atak geliştirdi. Esosa cezaalanı içerisine girer girmez sert vurdu. Kaleci’den dönem topu Hüseyin Çelik tamamlamak istedi. Kale çizgisi üzerinden Turhalspor savunması çıkardı. 41. dakikada Turhalspor’dan Maikhan Makarashvili yaklaşık 40 metreden sert şutu üstten auta çıktı. 52. dakikada Turhalspor atağında Özgür Şahin’in sağ kanattan yaptığı ortayı Abdulaziz Tanyeri tamamlamak isteri. Top auta çıktı. 59 dakikada Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Mehmet Şükrü Önder’in yaptığı ortaya Hüseyin Çelik kafa ile dokundu. Top auta çıktı. 67 dakikada Mehmet Şükrü Önder’in cezaalanı üzerinden vuruşu auta çıktı. Dakika 72 Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Murat Kürüm alda at dercesine orta yaptı. Hüseyin Çelik vole ile topu ağlara gönderdi. 3-0. 76 dakikada Yozgatspor atağında Murat Kürüm’ün yaptığı ortayı Kıvanç Dağ kafa ile tamamladı. Top üst direkten döndü. Dakika 77 Yozgatspor’un sol kanattan kazandığı Serbest atışı Burak Emre Kayan kullandı. Arka direkte Mert Özkan’ın kafa vuruşu direkten döndü. 88 dakikada konuk takım Turhalspor atağında İsmail Savaş’ın yaptığı ortayı Gökhan Dereli tamamlamak istedi. Top kaleci Cengiz Karaaslan’da kaldı. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 3-0 galibiyet ile ayrılarak puanını 28 yükseltti.

