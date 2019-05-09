Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynanan ve penaltı atışları sonrasında rakiplerine elenen Yozgatspor’da Murat Kürüm ve Sebahattin Genç turdan eminler. Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynanan müsabakada sahanın en iyi oyuncularından olan ve gösterdikleri performans ile hem ofansta hem de orta alanda etkili olan Murat Kürüm ile Sebahattin Genç, Akşehirspor müsabakasının çok zor geçeceğini ancak güçlü takımlara karşı kendilerinin çok iyi oynadıklarını belirttiler. Bu müsabakaya çok iyi konsantre olduklarını ve güçlü rakiplerini taraftarların desteğini de arkalarına alarak yeneceklerine inandıklarını belirten iki oyuncu, Akşehirspor karşısında şans bulmaları durumunda sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını sözlerine eklediler.